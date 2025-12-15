На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Белом доме посчитали продуктивной встречу делегаций США и Украины в Берлине

Axios: белый дом считает продуктивной встречу делегаций США и Украины в Берлине
Maryam Majd/AP

Белый дом считает продуктивными состоявшиеся в Берлине переговоры американской и украинской делегаций. Об этом сообщил в социальной сети X корреспондент портала Axios Барак Равид.

«Прошедшая в понедельник встреча советников [президента США Дональда] Трампа с <...> [ президентом Украины Владимиром] Зеленским была продуктивной», — написал он.

В немецкой столице в воскресенье и понедельник состоялась встреча американской и украинской делегаций по вопросу урегулирования военного конфликта на Украине. Зеленский провел переговоры со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Еще до начала диалога Зеленский заявил, что Киев может отказаться от членства в НАТО в обмен на юридически обязывающие гарантии безопасности со стороны США и Европы. Уиткофф после встречи заявил о «значительном прогрессе». При этом СМИ охарактеризовали переговоры как сложные и изнурительные, сравнив их с перетягиванием каната. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский очертил «красную линию» Украины на переговорах в Берлине.

