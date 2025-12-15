Путин ратифицировал соглашение с Индией о порядке направления военных

Путин подписал закон о ратификации соглашения с Индией об отправке военных

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения России и Индии о порядке отправки военнослужащих. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Соглашение было подписано 18 февраля 2025 года в Москве. Оно определяет порядок направления воинских формирований, заходов в порты военных кораблей и использования воздушного пространства и аэродромной инфраструктуры военными воздушными судами РФ и Индии, организации материально-технического обеспечения ВС при выполнении задач в ходе совместных учений, гуманитарной помощи и ликвидации последствий ЧС.

До этого Россия и Индия договорились поощрять совместное производство на индийской территории запчастей и другой продукции для обслуживания российского вооружения. Это будет происходить путем передачи технологий и создания совместных предприятий для удовлетворения нужд Вооруженных сил Индии, а также для последующего экспорта в дружественные третьи страны.

Ранее Моди сообщил о работе Индии и России над безвизовым режимом.