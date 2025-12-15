«Радиостанция Судного дня» передала еще одно послание

«Радиостанция Судного дня» передала новое сообщение — «линцокрин». Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который фиксирует активность станции.

«НЖТИ 85000 ЛИНЦОКРИН 1089 3317», — сказано в посте.

Сообщение появилось в эфире в 14:40 по московскому времени, следует из данных канала. Значение прозвучавшего в эфире слова неизвестно.

«Радио Судного дня» 15 декабря также передало слово «входошунт».

До этого последний раз «жужжалка» выходила в эфир 11 декабря с четырьмя сообщениями. По данным «УВБ-76 логи», радиостанция передавала сообщения со словами «ершовуз», «бермудский», «жуирозагс» и «аульный».

УВБ-76 работает с конца 1970-х годов. В штатном режиме она передает непрерывный жужжащий сигнал, из-за которого получила прозвище «Жужжалка». Любители радиоперехватов связывают станцию с закрытой системой связи, предположительно созданной в СССР во времена Холодной войны и продолжающей функционировать до сих пор.

Ранее передачи «Радиостанции Судного дня» вызвали опасения на Западе.