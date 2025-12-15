На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянку похитили и сделали рабыней в скам-центре в Мьянме

Mash: модель из Сибири попала в рабство в скам-центре Мьянмы
Shutterstock

Российская модель попалась на уловку с работой в Таиланде и оказалась в рабстве в Мьянме. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.

Сообщается, что девушка отправилась на заработки в Таиланд, однако ее похитили и увезли в город Янгон. Там у нее отобрали документы и заставили работать в скам-центре. Помимо нее, в здании находились еще порядка 200 рабов.

Тех, кто там отказывается заниматься незаконной работой, пытают электрошокерами, отметили журналисты. Сам центр занимается торговлей человеческих органов, утверждается в публикации.

«Недавно всех вывезли в джунгли на госгранице Таиланда и Мьянмы — из-за столкновений группировок боевиков и солдат», — пишет Mash.

Он добавил, что российских дипломатов в Мьянме и Таиланде уже уведомили о произошедшем.

До этого сообщалось об освобождении тысячи пленников из мошеннического кол-центра в Мьянме. Известно, что в их числе были и граждане России. Людей заманивали в Таиланд обещаниями хорошо оплачиваемой работы, но по прибытии отбирали телефоны и нелегально переправляли в Мьянму для участия в разного рода мошеннических схема

Ранее из Мьянмы эвакуировали другую гражданку РФ, которую удерживали в кол-центре.

