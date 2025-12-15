В ПАОК сообщили об отсутствии предложений по Чалову

В ПАОК заявили, что предложений по Чалову не поступало

В греческом футбольном клубе ПАОК заявили, что организация не получала никаких предложений по российскому форварду Федору Чалову от других клубов. Об этом сообщает Sport24.

«Федор является членом команды, и на данный момент у нас нет ни одного предложения по нему», — заявили в клубе.

Чалов перешел в ПАОК 1 августа 2024 года. 13 августа футболист дебютировал за команду в матче Лиги чемпионов. В том матче ПАОК покинул турнир и продолжил выступления в Лиге Европы. В нынешнем сезоне 27-летний нападающий провёл 17 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу. Его контракт с греческой командой рассчитан до 2027 года.

13 ноября в СМИ появилась информация, что ЦСКА хочет вернуть футболиста. ЦСКА пока не выходил на прямые переговоры с греческим клубом, но рассматривают вариант с арендой игрока. ПАОК согласен на переход при условии получения финансово выгодного предложения и нахождения адекватной замены российскому нападающему.

Ранее ПАОК Чалова сыграл вничью с «Лудогорцем» в Лиге Европы.