Пассажиры «скорой» госпитализированы после ДТП в Саратове

В воскресенье, 26 мая, в центре Саратова столкнулись машина скорой помощи и легковой автомобиль, четыре человека пострадали, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу городского отдела ГИБДД.

По имеющимся данным, в результате аварии были госпитализированы трое пассажиров «скорой» и пассажирка легкового автомобиля. Уточняется, что детей в числе пострадавших нет.

Как отмечается, авария произошла в 14.47 (13.47 мск) на пересечении улиц Большая Горная и Университетская.

Ранее сообщалось, что легковушка и «скорая» столкнулись в Москве.