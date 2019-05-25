Смертельное ДТП произошло в Подмосковье
В Подмосковье на Ленинградском шоссе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД России по региону.
Как отмечается, в результате инцидента погибли три человека, еще один пострадал.
Уточняется, что на шоссе при попутном движении столкнулись четыре автомобиля — два грузовых и два легковых.
На настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые пытаются установить все обстоятельства произошедшего.
«В результате ДТП движение на дороге не затруднено», — уточнили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что смертельное ДТП произошло в Ижевске.