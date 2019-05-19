Инаугурация Зеленского парализовала движение в центре Киева

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В связи с инаугурацией избранного президента Владимира Зеленского, которая пройдет 20 мая, в Киеве для автомобилей перекрыли несколько улиц. Об этом сообщает УНИАН.

Отмечается, что в настоящий момент движение транспорта ограничено на улице Липской, от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской.

На официальном интернет-портале Киева подчеркивается, что с 6.00 утра 20 мая до окончания всех торжественных мероприятий движение будет перекрыто еще в 19 местах города.

Ранее сообщалось, что Зеленский не посетит репетицию своей инаугурации в Раде.