Трое погибли при столкновении легковушки и грузовика в Подмосковье

В результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Подмосковье погибли три человека, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление МВД по региону.

Отмечается, что инцидент произошел на 35-м километре Носовихинского шоссе.

«Столкнулись грузовик и легковой автомобиль Skoda», — сказал представитель МВД.

Он уточнил, что в результате ДТП погибли двое взрослых и один годовалый ребенок, еще один ребенок доставлен в больницу.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Дмитрове в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика погибли два человека.