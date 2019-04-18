Путин выразил соболезнования Меркель после смертельного ДТП на Мадейре
Российский президент Владимир Путин направил федеральному президенту Германии Франк-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру Ангеле Меркель телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью немцев при ДТП на острове Мадейра. Текст обращения размещен на сайте Кремля.
По словам Путина, он выражает глубокие соболезнования в связи с произошедшим.
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«Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших», — говорится в телеграмме.
Также глава государства пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Ранее сообщалось, что почти 30 человек погибли в ДТП с туравтобусом в Португалии.