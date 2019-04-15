В России отказались от видеофиксации техосмотра
Председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев проинформировал о том, что законопроект, предполагающий фотофиксацию техосмотра автомобилей, будет рассмотрен во втором чтении в начале мая. Об этом сообщает ТАСС.
По словам депутата, рассмотрение состоится после майских праздников.
Согласно поправкам, данные фотофиксации не будут автоматически передаваться в «единую автоматизированную информационную систему технического осмотра». Порядок и срок их хранения будут устанавливаться федеральными властями. Фотофиксация будет осуществляться только «в момент проведения технического диагностирования», видеофиксация процедуры техосмотра не будет предусмотрена.
Ранее в Госдуму внесли законопроект об отмене техосмотра личных автомобилей.