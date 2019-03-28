«Клевета»: представитель Гона о докладе по ситуации в Nissan

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Представитель экс-главы альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона прокомментировал доклад внешней комиссии о системе управления в Nissan. Об этом сообщает NHK.

По данным телеканала, представитель Гона назвал доклад «необоснованной клеветой».

Как отмечается, представитель Гона заявил, что комиссия пытается скрыть ухудшающиеся показатели производительности Nissan.

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При этом он подчеркнул, что Гон всегда стремился добиться максимальных результатов в управлении компанией.

Ранее СМИ сообщили, что дети Гона учились в Стэнфорде за счет компании.