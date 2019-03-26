Число пострадавших при столкновении автобусов в Нур-Султане превысило 35

Число пострадавших в результате столкновения автобусов в столице Казахстана Нур-Султане увеличилось до 36. Об этом сообщает Inform.kz.

Как отмечается, у погибшего 66-летнего водителя не было проблем со здоровьем, он прошел медицинский осмотр. При осмотре транспортного средства также не было обнаружено никаких дефектов.

Ранее сообщалось, что водитель маршрутного автобуса, не учитывая скорость движения и не справившись с управлением, наехал на впереди стоящий автобус. В результате водитель и один из пассажиров его автобуса скончались на месте.