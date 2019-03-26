В Нур-Султане столкнулись два автобуса, есть жертвы

В столице Казахстана Нур-Султане в результате столкновения автобусов погибли два человека, около 20 пострадали, сообщает РИА «Новости».

По данным полиции, водитель маршрутного автобуса, не учитывая скорость движения и не справившись с управлением, наехал на впереди стоящий автобус.

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В результате водитель и один из пассажиров его автобуса скончались на месте. Около 20 человек получили различные травмы, их состояние уточняется.

В результате ДТП, были задеты еще несколько легковых автомобилей, автобус и скорая помощь.