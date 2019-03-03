В Москве автомобиль въехал в кафе, есть жертвы

В Новомосковском округе столицы автомобиль врезался в придорожное кафе, в результате инцидента погиб один человек, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по региону.

Отмечается, что авария произошла на 35 км Калужского шоссе.

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«В результате ДТП погиб находившийся в кафе человек», — добавили представители ведомства.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что автобус с украинцами врезался в грузовик в Новой Москве.