В ГИБДД рассказали, когда появятся электронные водительские права
Глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что ведомство готово к введению электронных водительских прав. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, прежде чем переходить на электронные права, нужно систематизировать сведения по России.
«У нас же, в принципе, вся база уже есть», — сказал Черников.
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Он выразил надежду на то, что в следующем году переход на электронные водительские права состоится.
Ранее в МВД анонсировали появление электронных паспортов.