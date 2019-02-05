В Ленобласти пассажирский автобус сгорел на ходу

В Гатчинском районе Ленинградской области пассажирский автобус загорелся во время движения, передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы управления ГИБДД по региону.

В ведомстве рассказали, что инцидент произошел во вторник, 5 февраля.

«При следовании на маршрут № 403 на ходу загорелся загорелся автобус, находившийся под управлением водителя 1967 года рождения», — сообщили в пресс-службе.

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Представители ГИБДД отметили, что в результате инцидента никто не пострадал. По их сведениям, автобус полностью выгорел.

По факту инцидента ведется проверка.

Ранее сообщалось, что на МКАД сгорел автобус.