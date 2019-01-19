В Москве снова перекрыли Ферганскую улицу

В Москве на юго-востоке снова перекрыли Ферганскую улицу из -за проседания грунта. Об этом говорится в твиттере «Московский транспорт».

«Выхино, внимание! Ферганская улица снова временно перекрыта (от Сурского проезда до улицы Академика Скрябина). Пожалуйста, объезжайте этот участок», — говорится в сообщении.

Это второй случай перекрытия за неделю. 15 января Центр организации дорожного движения столицы (ЦОДД) сообщил, что грунт просел на этой улице в районе дома №2. В результате на проезжей части образовалась яма диаметром четыре метра. Весной прошлого года на той же улице при строительстве станции метро образовался провал еще большего размера.