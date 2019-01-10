Появились новые подробности в деле экс-главы Nissan

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Бывший глава автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон получал дополнительную плату, о чем не было известно совету управляющих. Об этом сообщает ТАСС.

Такая информация содержится в распространенном сообщении совета.

По предварительным результатам проверки, нарушений финансово-бухгалтерских правил относительно той заработной платы, которую Гон получил от альянса в 2017-2018 годах, обнаружено не было.

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«Все выплаты были проведены в соответствии с правилами, нарушений не обнаружено», — говорится в заявлении совета.

Ранее сообщалось, что экс-глава Nissan в суде отверг обвинения.