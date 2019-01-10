Появились новые подробности в деле экс-главы Nissan
Бывший глава автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон получал дополнительную плату, о чем не было известно совету управляющих. Об этом сообщает ТАСС.
Такая информация содержится в распространенном сообщении совета.
По предварительным результатам проверки, нарушений финансово-бухгалтерских правил относительно той заработной платы, которую Гон получил от альянса в 2017-2018 годах, обнаружено не было.
Реклама
«Все выплаты были проведены в соответствии с правилами, нарушений не обнаружено», — говорится в заявлении совета.
Ранее сообщалось, что экс-глава Nissan в суде отверг обвинения.