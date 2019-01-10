В Коми произошла крупная авария с автобусом и грузовиком
В городском округе Сыктывкар республики Коми рейсовый автобус столкнулся с грузовой машиной. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
По предварительным данным, в результате ДТП были госпитализированы десять человек.
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«На автодороге Сыктывкар-Троицко-Печорск столкнулись рейсовый автобус и грузовик. Пострадали десять человек», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в автобусе находились 32 человека, из них трое — дети.
В данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае в ДТП погибли два человека.