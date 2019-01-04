Милонов предложил проверить все машины с «мигалками»
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил провести масштабную ревизию машин со спецсигналами. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, количество таких автомобилей в последнее время сильно увеличилось. Политик напомнил, что такая проблема уже существовала в начале нулевых годов.
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«Машины с «мигалками» в большом количестве создавали пробки, демонстративно нарушали правила дорожного движения и, надо признаться, серьезно раздражали автолюбителей», — сказал Милонов.
Он подчеркнул, что чрезмерное количество транспортных средств со спецсигналами осложняет ситуацию на дорогах.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет заинтересовала иномарка, не пропустившая «скорую» в Москве, которая двигалась со включенными спецсигналами.