В Свердловской области в ДТП с семью автомобилями пострадали 11 человек

В Свердловской области произошло ДТП, в результате которого погиб один человек и пострадали 11. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным ГИБДД, инцидент произошел на 229-м км трассы Пермь — Екатеринбург. Там водитель грузовика МАЗ выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение с грузовиком «Ивеко», легковыми машинами Hyundai, Mitsubishi, Renault Kaptur, Renault Megane и грузовиком КамАЗ.

Реклама

Как уточняется, в результате произошедшего скончался водитель Hyundai, а также пострадали 11 человек, которые находились в легковых автомобилях. Сред них четверо детей.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области в результате ДТП с участием нескольких легковых автомобилей погибли два человека.