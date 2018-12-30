В Крыму открыли движение на втором участке трассы «Таврида»
Секретарь генерального подрядчика строительства трассы АО «ВАД» Григорий Назаров сообщил, что в Крыму открылось движение на 85-километровом участке первой очереди федеральной трассы «Таврида», передает РИА «Новости».
Он уточнил, что движение началось на участке от Белогорска до села Батального, которое является районом Феодосии.
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«Движение началось в 10 утра по двум полосам, участок 85 км», — сказал Назаров.
По его словам, движение на всей протяженности трассы от Керчи до Симферополя начнется 31 декабря.
Ранее сообщалось, когда начнется продажа билетов на поезда, которые будут следовать в Крым по мосту через Керченский пролив.