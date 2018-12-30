Трое с пистолетами отобрали у водителя в новой Москве 1,2 млн рублей

Трое неизвестных в масках отобрали 1,2 млн рублей у водителя в новой Москве, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МВД.

Уточняется, что мужчины на автомобиле Jeep Grand Cherokee перегородили проезд автомобилю Toyota, в котором находился мужчина 1966 года рождения.

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«Угрожая предметами, похожими на пистолет и автомат, открыто похитили у потерпевшего сумку», — сообщили в ведомстве.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 Уголовного кодекса «разбой».