В Якутии произошло ДТП с грузовиком, есть жертвы

В якутском управлении ГИБДД проинформировали о гибели четырех человек из-за столкновения грузовика и легкового автомобиля. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, инцидент произошел на федеральной трассе «Лена» между поселками Чульман и Серебряный Бор.

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«В результате ДТП погибли водитель иномарки 1986 года рождения и его пассажиры», — заявили в ведомстве.

Ранее в управлении на транспорте МВД России по ЦФО сообщили, что пассажирский поезд сбил дух мужчин.