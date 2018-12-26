На дороге Ялта-Севастополь произошел обвал
На дороге Ялта-Севастополь произошел обвал горной породы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства Севастополя.
На видеозаписи очевидцев видны большие каменные валуны, сошедшие с гор.
По предварительной информации, пострадавших нет, но движение затруднено.
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На месте работают дорожные службы и МЧС, расчищая завал.
Ранее на Кубани дорожники начали восстанавливать обвалившийся из-за ливневых дождей мост, по которому проходит участок федеральной трассы Джубга — Сочи.