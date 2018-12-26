Водитель после конфликта сбил охранника в Домодедово

В столичном аэропорту Домодедово водитель не справился с управлением и наехал на КПП, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, в результате происшествия пострадал охранник аэропорта.

«У водителя автомобиля произошел дорожный конфликт с другим участником движения в районе аэропорта Домодедово. В результате водитель не справился с управлением, въехал в КПП аэропорта и сбил охранника», — сказал источник.

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В пресс-службе Домодедово подтвердили факт аварии, отметив, что в результате пострадали охранник и сам водитель автомобиля.

Ранее сообщалось, что на Киевском шоссе в районе аэропорта Внуково столкнулись два грузовика и легковушка, в результате аварии погиб человек.