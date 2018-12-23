Экс-глава Nissan отрицает новые обвинения

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Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон отрицает новые обвинения, выдвинутые против него, передает NHK.

Одно из них связано с денежным переводом на сумму почти в $14 млн, который был проведен из дочерней компании Nissan в компанию знакомого Гона из Саудовской Аравии. По данным токийской прокуратуры, Гон перевел деньги знакомому после получения помощи в вопросе кредитных гарантий.

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Сам Гон через своего адвоката заявил, что его знакомый ранее помогал решать проблемы компании в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что в доме Карлоса Гона прошли обыски.