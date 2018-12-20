Путин оценил шансы строительства моста через Лену
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о возможности строительства моста через реку Лену.
«Символ — это всегда хорошо, это какой-то этап завершения работы и возможность для движения вперед, в этом смысле Крымский мост — это и то и другое, и символ воссоединения, и возможность для развития. То же самое относится к мосту через реку Лены», — сказал Путин.
Глава государства призвал точно посчитать стоимость строительства такого моста.
«Она очень большая, это дорогой проект. Он упрется просто в город или есть возможность развития региона в целом на другом берегу реки Лены?», — сказал президент.
Он также отметил, что проект найдет поддержку, если по нему придут к согласию представители Минтранса и Минэкологии.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Путина.