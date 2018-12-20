Путин оценил шансы строительства моста через Лену

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Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о возможности строительства моста через реку Лену.

«Символ — это всегда хорошо, это какой-то этап завершения работы и возможность для движения вперед, в этом смысле Крымский мост — это и то и другое, и символ воссоединения, и возможность для развития. То же самое относится к мосту через реку Лены», — сказал Путин.

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Глава государства призвал точно посчитать стоимость строительства такого моста.

«Она очень большая, это дорогой проект. Он упрется просто в город или есть возможность развития региона в целом на другом берегу реки Лены?», — сказал президент.

Он также отметил, что проект найдет поддержку, если по нему придут к согласию представители Минтранса и Минэкологии.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Путина.