Прокурор попросил пять лет колонии для въехавшего в переход в Москве водителя автобуса

Прокурор попросил приговорить к пяти годам колонии-поселения Виктора Тихонова, водителя автобуса, въехавшего в переход станции метро «Славянский бульвар» в декабре 2017 года, сообщает РИА «Новости».

По словам пресс-секретаря Дорогомиловского суда Москвы, гособвинение просит назначить Тихонову пять лет колонии-поселения с лишением права управления транспортным средством на 3 года.

Ожидается, что суд также вынесет решение по гражданским искам о компенсации морального и физического вреда, заявленным потерпевшими и родственниками погибших. Оглашение приговора суд назначил на 19 декабря.