В ходе акции «желтых жилетов» погиб человек

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В результате ДТП на севере Франции, возникшего из-за протестов «желтых жилетов», погибла женщина. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на радио France Info.

Сообщается, что вечером в пятницу, 14 декабря, мужчина и женщина ехали по направлению к коммуне Суасон. Мужчина-водитель, увидев ограждения, установленные протестующими, развернулся и выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с другим автомобилем.

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В результате столкновения женщина погибла. Мужчина помещен под стражу.

Ранее стало известно, что протестующие прорвали кордон полиции в Париже.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию акций протеста во Франции.