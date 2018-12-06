Дело о перестрелке «банды GTA» в Мособлсуде направили в суд

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Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело по факту перестрелки, которую устроили в Мособлсуде члены «банды GTA» при попытке побега, передает ТАСС.

«Сегодня, 6 декабря, в Генеральной прокуратуре России утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Республики Таджикистан Хазратхона Додохонова. Он обвиняется в совершении побега из-под стражи, хищении оружия и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов», — сказал Куренной.

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Отмечается, что уголовное дело направили в Московский областной суд с целью его рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет завершил расследование дело о стрельбе «банды GTA» в суде.