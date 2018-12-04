Центр Сахалина закрыли для движения из-за гололеда

Центр и юг Сахалина закрыты для движения транспорта из-за гололеда, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МЧС.

«В связи с опасными дорожными условиями в центральной и южной части Сахалина в превентивных целях с 07.00 4 декабря закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги Смирных — Стародубское», — рассказали в ведомстве.

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Уточняется, что на закрытом участке трассы задействованы четыре поста ГИБДД.

Движение на дорогах будет возобновлено по мере улучшения погодных условий.