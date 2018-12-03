На МКАД произошло крупное ДТП

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В Москве на МКАД произошло ДТП с участием четырех легковых автомобилей. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, при аварии пострадал один человек.

Как отмечается, ДТП произошло на 20-м километре на внешней стороне МКАД.

При этом из-за аварии было перекрыто движение по двум полосам на внешней стороне кольцевой автодороги.

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В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье произошло ДТП на Ленинградском шоссе.