В Москве канатную дорогу остановили из-за кибератаки

Открывшаяся два дня назад для пассажиров канатная дорога от смотровой площадки на Воробьевых горах до Лужников временно приостановила свою работу из-за кибератаки на серверы объекта, передает РИА «Новости».

«Компьютерные серверы Московской канатной дороги подверглись несанкционированной кибератаке. Сотрудники МКД, обнаружив это, приостановили движение дороги, после чего оперативно высадили всех пассажиров на станциях назначения, для обеспечения максимальной безопасности пассажиров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за инцидента МКД вынуждена была прекратить перевозку пассажиров.