В Нью-Йорке автомобиль въехал в толпу, есть погибший

В результате наезда автомобиля на пешеходов в Нью-Йорке погиб один человек. Об этом сообщает телеканал CBS.

Согласно источникам телеканала в полиции, в результате инцидента также пострадали шесть человек. Двое из них находятся в критическом состоянии.

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По данным полиции, за рулем автомобиля находился 70-летний мужчина. Он пытался припарковаться, однако автомобиль «подпрыгнул» на бордюре, в результате чего наехал на людей.

Ранее сообщалось, что при наезде автомобиля на школьников в Китае погибли пять человек.