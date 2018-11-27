В Нью-Йорке автомобиль въехал в толпу, есть погибший
В результате наезда автомобиля на пешеходов в Нью-Йорке погиб один человек. Об этом сообщает телеканал CBS.
Согласно источникам телеканала в полиции, в результате инцидента также пострадали шесть человек. Двое из них находятся в критическом состоянии.
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По данным полиции, за рулем автомобиля находился 70-летний мужчина. Он пытался припарковаться, однако автомобиль «подпрыгнул» на бордюре, в результате чего наехал на людей.
Ранее сообщалось, что при наезде автомобиля на школьников в Китае погибли пять человек.