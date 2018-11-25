На Украине завели уголовное дело из-за протестов на границах

Полиция Украины возбудила уголовное дело по факту блокирования пограничных пропускных пунктов во Львовской области. Об этом сообщается на сайте национальной полиции региона.

Дело возбуждено по ч.1 ст.279 уголовного кодекса Украины (блокирование транспортных коммуникаций). Наказание по этой статье предусматривает штраф, исправительные работы, арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что автомобилисты с еврономерами начали перекрывать пункты пропуска на украинско-польской границе.