Экс-глава Nissan Карлос Гон отрицает обвинения в финансовых махинациях
Бывший председатель совета директоров компании Nissan Карлос Гон заявил, что он не занимался финансовыми махинациями, передает телеканал NHK.
По данным источника издания, во время допросов Гон сообщил, что у него не было цели занижать информацию о своих доходах.
Карлос Гон обвиняется в том, что он фальсифицировал отчеты о размере своей компенсации на протяжении многих лет, занижая в них сумму дохода. Сокрытая им сумма предположительно исчисляется в миллионах долларов США. После скандала Nussan сняла его с должности председателя совета директоров.