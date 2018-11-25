Экс-глава Nissan Карлос Гон отрицает обвинения в финансовых махинациях

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Бывший председатель совета директоров компании Nissan Карлос Гон заявил, что он не занимался финансовыми махинациями, передает телеканал NHK.

По данным источника издания, во время допросов Гон сообщил, что у него не было цели занижать информацию о своих доходах.

Карлос Гон обвиняется в том, что он фальсифицировал отчеты о размере своей компенсации на протяжении многих лет, занижая в них сумму дохода. Сокрытая им сумма предположительно исчисляется в миллионах долларов США. После скандала Nussan сняла его с должности председателя совета директоров.