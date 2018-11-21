На Украине заявили о проседании Крымского моста

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Украинские власти рассказали о «проседании» опор Крымского моста, сообщает ФАН.

Уточняется, что украинские эксперты сделали такие выводы на основании снимков из космоса. По их словам, опоры сооружения просели на несколько сантиметров.

По словам экспертов, опоры моста опускаются со стороны Крыма. В свою очередь железнодорожная арка в центре моста «поднимается» на три сантиметра в год.

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Кроме того, в Киеве сообщили, что данный процесс негативно влияет на акваторию Черного моря и угрожает здоровью людей.

Ранее израильский блогер нашел «опасные» инженерные просчеты в Крымском мосте.