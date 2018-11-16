В Москве ввели план «перехват» из-за водителя, насмерть сбившего ребенка

Официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк заявила, что в Москве был введен план перехват после того, как водитель легкового автомобиля насмерть сбил 11-летнего мальчика на улице Барышиха и скрылся, передает РИА «Новости».

«На территории СЗАО города Москвы был введен план «Перехват». В результате сотрудниками отдельного батальона ДПС УВД по СЗАО на Волоколамском шоссе был остановлен автомобиль под управлением 54-летнего жителя Московской области. Подозреваемый задержан», — рассказала Волк.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Он был помещен под домашний арест.