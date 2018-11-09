В Москве задержан сбивший насмерть ребенка водитель грузовика

Полицейские задержали водителя грузовика, который насмерть сбил пешехода на северо-западе Москвы и скрылся с места ДТП, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

По данным ведомства, сбитым насмерть оказался ребенок, который переходил дорогу на регулируемом пешеходном переходе.

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«Водитель грузовика Volvo, насмерть сбивший ребенка в районе дома 45 на улице Дубравная и скрывшийся с места ДТП, задержан сотрудниками полиции», — сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Ранее сообщалось, что водитель «КамАЗа» сбил пешехода и скрылся.