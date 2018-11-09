Число пострадавших в ДТП с маршруткой и автобусом в Москве возросло

Число пострадавших при столкновении маршрутного такси с рейсовым автобусом на востоке Москвы возросло до 11 человек, передает РИА «Новости».

«По уточненным данным, пострадали 11 человек, двое из них — дети», — сообщил представитель экстренных служб Москвы.

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Он также отметил, что в лечебные учреждения госпитализированы шесть человек, в том числе ребенок. Сообщается, что все пострадавшие находились в маршрутном такси.

Ранее сообщалось о семи пострадавших в ДТП с маршруткой и автобусом.