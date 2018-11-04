На юге Москвы автомобиль сбил женщину с двумя детьми

В московском районе Орехово-Борисово Северное водитель автомобиля на переходе сбил женщину с двумя детьми, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного главка ГИБДД России.

По предварительным данным, автомашина выехала на пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора.

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«В районе д. 34, корп. 1 на ул. Шипиловская водитель автомобиля на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на женщину с коляской, в которой находился малолетний ребенок, и еще одного четырехлетнего ребенка. Последний в результате ДТП пострадал и был госпитализирован», — сообщили в пресс-службе.

Подчеркивается, что совершивший наезд водитель находится на месте аварии, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах водитель сбил женщину с ребенком и протаранил более 10 машин.