Под Тулой перевернулась машина с рабочими, есть жертвы

В Тульской области утром в четверг, 1 ноября, в результате переворота машины погибли два человека, еще шесть получили ранения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника пресс-службы управления МВД по региону Андрея Ярцева.

Он рассказал, что инцидент произошел на 275-м километре трассы М4 «Дон» в 4.45 мск.

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«Автомобиль Ford ехал из Орловской области, перевозил рабочих в Московскую область. Не справился с управлением, съехал в кювет, перевернулся», — сказал Ярцев.

Представитель регионального МВД добавил, что все пострадавшие в данный момент госпитализированы.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Туле троллейбус въехал в пятиэтажку.