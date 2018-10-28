МЧС уточнило данные о ДТП с пятью жертвами на границе Татарстана и Удмуртии

Столкновение грузового и легкового автомобилей, жертвами которого стали пять человек, произошло на границе республик Татарстан и Удмуртия. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте главка МВД по Удмуртской республике.

Ранее сообщалось, что на автомобильной трассе в Татарстане произошла авария, в результате которой погибли пять человек, в том числе трое детей. Позднее в ведомстве уточнили, что ДТП произошло на границе республик.

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В пресс-службе ведомства подтвердили данные о погибших, добавив, что все они ехали в легковом автомобиле. Как отмечается, в числе жертв двухлетние близнецы и 10-летняя девочка. Водитель легкового автомобиля также погиб. Все они были жителями Удмуртской Республики.

РИА «Новости» подчеркивает, что в воскресенье, 28 октября, в регионе шел сильный снегопад.