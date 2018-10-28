В Барнауле столкнулись два трамвая, есть пострадавшие

В Барнауле в воскресенье, 28 октября, произошло столкновение двух трамваев. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте главка МВД по Алтайскому краю.

По данным пресс-службы, авария произошла в 15.20 (11.20 мск) на пересечении улиц Советской армии и Павловского тракта. Водитель трамвая буксировала впереди неисправный вагон, но на перекрестке произошло расцепление механизма, из-за чего вагон скатился под уклон.

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Сообщается, что неисправный вагон врезался в трамвай, стоящий на остановке. В результате столкновения пострадали четыре человека, которым амбулаторно оказали медицинскую помощь.

Как отмечается, по факту инцидента проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Москве трамвай насмерть сбил пешехода.

https://twitter.com/dbolto/status/1056475693641388033