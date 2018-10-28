В Петербурге задержан участник ДТП с восемью погибшими
В Санкт-Петербурге был задержан водитель автомобиля Scania, который попал в ДТП с восемью погибшими накануне, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
«В рамках возбужденного уголовного дела задержан водитель Scania», — сказал представитель ведомства.
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Ранее сообщалось, что по факту смертельного ДТП в Петербурге было возбуждено уголовное дело.
Столкновение двух грузовых автомобилей Iveco и Scania и микроавтобуса Hyundai Starex произошло около 18.00 на 36 км Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге. В результате ДТП восемь человек, находившиеся в микроавтобусе, погибли. Водитель грузового автомобиля Iveco госпитализирован в тяжелом состоянии.