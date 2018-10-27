Число погибших при ДТП в Петербурге возросло до шести

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Представитель оперативного штаба МЧС уточнил данные о произошедшем в Санкт-Петербурге ДТП с участием фуры и легкового автомобиля, передает РИА «Новости».

По его словам, на Западном скоростном диаметре столкнулись легковой автомобиль и минивэн.

«Погибли шесть человек, еще один пострадал», — сказал источник.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в Курортном районе города на 9 км Западного скоростного диаметра. В ДТП попали большегрузный автомобиль и Nissan.