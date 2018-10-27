Число погибших при ДТП в Петербурге возросло до шести
Представитель оперативного штаба МЧС уточнил данные о произошедшем в Санкт-Петербурге ДТП с участием фуры и легкового автомобиля, передает РИА «Новости».
По его словам, на Западном скоростном диаметре столкнулись легковой автомобиль и минивэн.
«Погибли шесть человек, еще один пострадал», — сказал источник.
Ранее сообщалось, что инцидент произошел в Курортном районе города на 9 км Западного скоростного диаметра. В ДТП попали большегрузный автомобиль и Nissan.