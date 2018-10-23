Водитель BMW врезался в маршрутку в Петербурге и сбежал

В Кировском районе Санкт-Петербурга легковой автомобиль BMW столкнулся с маршруткой, пострадали четыре человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Инцидент произошел вечером 22 октября на пересечении проспекта Стачек и улицы Зенитчиков. Как отмечается, водитель иномарки скрылся с места аварии.

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«В результате ДТП в маршрутном такси травмы различной степени тяжести получили четверо пассажиров. Водитель автомобиля BMW с места ДТП скрылся. По данному факту проводится проверка», — сообщили в ведомстве, уточнив, что мужчина разыскивается.

«Фонтанка» со ссылкой на очевидцев из группы во «ВКонтакте», что в водитель BMW сбежал, бросив в салоне автомобиля девушку.