Медведев связал качество дорог с безопасностью России
Российский премьер Дмитрий Медведев поздравил ветеранов и работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником. Об этом говорится в официальном сообщении.
По словам Медведева, от дорог зависит движение и жизнь во всем государстве.
«От качества дорог напрямую зависит безопасность России и благополучие людей во всех регионах без исключения», — заявил Медведев.
Он добавил, что дороги необходимы для развития хозяйства и промышленности по всей стране, увеличения турпотока и экспорта, а также для привлечения инвестиций.