Медведев связал качество дорог с безопасностью России

Российский премьер Дмитрий Медведев поздравил ветеранов и работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником. Об этом говорится в официальном сообщении.

По словам Медведева, от дорог зависит движение и жизнь во всем государстве.

«От качества дорог напрямую зависит безопасность России и благополучие людей во всех регионах без исключения», — заявил Медведев.

Он добавил, что дороги необходимы для развития хозяйства и промышленности по всей стране, увеличения турпотока и экспорта, а также для привлечения инвестиций.